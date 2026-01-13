Собянин: В московских театрах прошло более 24 тыс. показов в 2025 году

Театры Москвы в 2025 году представили более 24 тысяч спектаклей, число показов выросло на 35 процентов по сравнению с 2010-м, а постановки привлекли 4,8 млн зрителей. Об этом сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.

«Правительство Москвы продолжает масштабную программу модернизации театров. Обновляя исторические здания и внедряя передовые технологии, мы создаем наилучшие условия для творчества», — отметил мэр.

С 2011 года в городе завершили строительство, реконструкцию и капитальный ремонт 42 театров (104 зданий и помещений). Их обновляли по индивидуальным проектам. В прошлом году открылся после реставрации театр «Мастерская “12”» на Поварской улице. Его привели в порядок и оснастили, что сделало площадку с залом-трансформером, иммерсионной акустикой и голограммами одной из самых современных в Москве. Театр уже представил две премьеры — «Перед рассветом» по мотивам произведений Бертольда Брехта и «Ревизор» по пьесе Николая Гоголя.

Также в столице в районе Чистых прудов отреставрировали и переоснастили Московский театр Олега Табакова. Первой премьерой на исторической сцене стал дебютный спектакль режиссера Артура Касимова «С любимыми не расставайтесь» по пьесе Александра Володина. Ремонт провели и в Театре на Покровке, работы в том числе позволили увеличить количество мест для зрителей, которые можно расставлять в разных конфигурациях.

В 2026 году в Москве продолжатся работы по реконструкции Театра на Малой Ордынке, Государственного академического театра им. Моссовета, Московского драматического театра им. А.С. Пушкина, театра «Новая опера» имени Е.В. Колобова, Московского государственного академического театра оперетты, Московского академического театра сатиры.

Как отметил Собянин, в столице также запустили большой проект - цифровой сервис «Мосбилет» для приобретения билетов на культурные мероприятия. С его помощью уже можно заказать и оплатить билеты в более чем 185 учреждений города.

Минувшим летом в городе провели фестиваль «Театральный бульвар» в рамках проекта «Лето в Москве». За 92 дня в рамках события показали свыше тысячи постановок, которые посмотрели более 1,5 млн человек. В 2025 году фестиваль стал международным, в нем поучаствовали коллективы из Китая, Гвинеи, Аргентины, Мексики. В следующем году в рамках «Театрального бульвара» проведут мероприятия, посвященных 150-летию Союза театральных деятелей РФ.

Ярким событием стала 13-я акция «Ночь театров», которую посетили более 18 тысяч человек — рекорд за последние 10 лет. Свои мероприятия провели 90 театров и театральных вузов.

Для формирования кадрового резерва в московских театрах столица провела Всероссийский открытый конкурс «Таланты». Его победители получают шанс возглавить одно из учреждений в городе. Свои заявки на конкурс подали почти 400 участников из 46 регионов, 39 финалистов прошли обучение в Российском институте театрального искусства — ГИТИСе, а также стажировку на ведущих театральных площадках. Ряд победителей получили работу в столичных театрах - так, в Театре на Покровке руководящие должности заняли Дмитрий Бикбаев и Алексей Родин.

