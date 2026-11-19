Строительство Дворца спорта с двумя ледовыми аренами стартовало в Мневниковской пойме в Москве. Об этом написал мэр города Сергей Собянин в своем канале в мессенджере «Макс».

Здание возводят в рамках масштабного инвестиционного проекта при поддержке столицы. Московские власти выделили инвестору участок на улице Нижние Мневники недалеко от станции метро «Терехово».

«Во Дворце можно будет заниматься зимними и летними видами спорта: хоккеем, фигурным катанием, футболом, спортивной гимнастикой и единоборствами», - указал Собянин.

В здании оборудуют две ледовые арены с трибунами, зал спортивной гимнастики с трибуной, зал общей физической подготовки, два зала единоборств, а также тренажерный зал. На крыше дворца обустроят зеленую зону. При этом на прилегающей территории появится общественное пространство с зелеными насаждениями. Так, посетителям будут доступны места для отдыха как внутри здания, так и под открытым небом.

Завершение строительства Дворца спорта запланировано на 2028 год. Объект дополнит инфраструктуру развивающейся Мневниковской поймы — будущего центра экономической активности столицы.

Собянин подчеркнул, что возведение социальных объектов в Москве соответствует целям и инициативам национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Ранее стало известно, что в Мневниковской пойме появится теннисный центр. Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов, в столице согласовали архитектурную концепцию объекта в районе Хорошево-Мневники, который дополнит современный спортивный кластер в пойме. Появление современного теннисного центра станет важным этапом развития спортивной инфраструктуры на этой территории и северо-западе Москвы в целом. Как ожидается, объект площадью 22,5 тысячи квадратных метров возведут в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта. Для этого Москва выделила инвестору земельный участок площадью свыше 2,2 гектара. Спортивное ядро центра будет состоять из просторных залов для большого тенниса, настольного тенниса и падела, бассейна, нескольких фитнес-залов. Завершить строительство нового объекта планируют в 2029 году.

Как уточнил министр правительства города, руководитель Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский, архитектурный облик центра будет отличаться современной эстетикой, сочетающей технологичность форм и продуманную работу со светом и фактурой. Основу остекления фасадов составят витражные системы из алюминиевых профилей. Цоколь центра облицуют керамогранитными плитами, глухие поверхности дополнят навесными алюминиевыми панелями, часть из которых выполнят в перфорированном варианте для выразительной игры света и тени. Внутри здания оборудуют медицинский блок, выделят офисные помещения для административных и управленческих функций. Подчеркивается, что внутреннее пространство центра спроектировали с четким зонированием потоков посетителей и служебных зон.

