Собянин: В майские праздники Москву посетили 2,2 млн туристов

Москва стала крупнейшим центром отечественного туризма благодаря ярким фестивалям, современной городской среде, богатому выбору досуга и гастрономическому разнообразию. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.

По словам градоначальника, в первом квартале года Москва уже приняла 5,86 млн гостей, это на 20% больше показателей 2019 года.

«Объем туристско-экскурсионного потребления за этот период оценивается более чем в 300 миллиардов рублей, а объем поступлений в бюджет — более чем в 40 миллиардов рублей», — указал Собянин.

В частности, на майские праздники Москву посетили 2,2 млн туристов, почти 90% из них приехали из других российских регионов, больше всего гостей — из Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Казани, Красноярска, Новосибирска, Тюмени, Ярославля. Известно, что в майские выходные во многих столичных отелях число гостей с детьми доходило до 70%.

Как отметил Собянин, в мае городские фестивали «Пасхальный дар» и «Московская весна» посетили 850 тысяч человек. Свыше 400 тысяч гостей сделали заказы из специального меню проекта «Московский завтрак на верандах», к которому присоединились более 750 кафе и ресторанов. Кроме того, свыше 10 тысяч семей прогулялись по маршрутам-приключениям в рамках программы «Играй в Москву».

В преддверии летнего туристического сезона в сервисе Russpass запустили раздел «Москва. Лето» с лучшими идеями для отдыха в столице. С его помощью москвичи и гости города могут узнать о главных фестивалях, выставках, спортивных и культурных событиях в мае-августе. В раздел включены несколько тематических блоков, предлагающих все возможности летнего отдыха в Москве, данные будут регулярно обновляться. Билеты на экскурсии, в музеи, бронирование отелей доступны на сайте Russpass.

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