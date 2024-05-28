Собянин: В июне в Москве пройдет цикл мероприятий для собак и их владельцев
В Москве в июне пройдет более 50 мероприятий цикла «Друг, спасатель, защитник». Каждые выходные для собаководов будут проводить выставки, консультации, выступления, а также соревнования, рассказал мэр города Сергей Собянин.
По его словам, в московских семьях проживают более 1,4 миллиона собак, а город сегодня делает все необходимое для комфортного проживания питомцев.
Так, с 2021 года в рамках программы «Мой район» реализуется масштабный проект «Питомцы в Москве», благодаря которому создаются новые и модернизируются по единому стандарту существующие площадки для выгула.
Также жители столицы активно пользуются сервисом «Мой питомец». Градоначальник напомнил, что сервис работает с лета 2023 года. Наибольшей популярностью пользуется раздел «Жизненные ситуации», где представлена полезная информация об уходе за домашними животными.
Самая востребованная онлайн-услуга - амбулаторная карта питомца, аналог электронной медкарты. Раньше она была доступна только ветврачам.
По словам Собянина, сервис запустили благодаря Ветеринарной автоматизированной системе (ВетАС). Данные о питомцах хранятся в электронном виде, что упрощает поиск информации.
На базе системы работают сервисы онлайн-записи к ветеринару и поиска пропавших питомцев. Также москвичи получают уведомления о плановой вакцинации.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Глава Погранслужбы ФСБ: НАТО отрабатывает нанесение ядерных ударов по России
- Собянин: В июне в Москве пройдет цикл мероприятий для собак и их владельцев
- СМИ: Италия и Германия выступают против разрешения Киеву наносить удары по РФ
- «Сроки неизвестны»: СДЭК третьи сутки не может возобновить работу
- СМИ: Ввоз импортных вин в Россию за апрель вырос вдвое
- Празднование Дня защиты детей пройдет в рамках фестиваля «Лето в Москве»
- СМИ: Даня Милохин задолжал ФНС 35 тысяч рублей
- В Белгородской области установят еще 230 модулей для защиты от обстрелов
- СМИ: Израиль применил высокоточный боеприпас для поражения объекта в Рафахе
- Бельгия пообещала поставить Украине 30 самолетов F-16 до 2028 года
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru