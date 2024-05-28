Собянин: В июне в Москве пройдет цикл мероприятий для собак и их владельцев

В Москве в июне пройдет более 50 мероприятий цикла «Друг, спасатель, защитник». Каждые выходные для собаководов будут проводить выставки, консультации, выступления, а также соревнования, рассказал мэр города Сергей Собянин.

По его словам, в московских семьях проживают более 1,4 миллиона собак, а город сегодня делает все необходимое для комфортного проживания питомцев.

Так, с 2021 года в рамках программы «Мой район» реализуется масштабный проект «Питомцы в Москве», благодаря которому создаются новые и модернизируются по единому стандарту существующие площадки для выгула.

Также жители столицы активно пользуются сервисом «Мой питомец». Градоначальник напомнил, что сервис работает с лета 2023 года. Наибольшей популярностью пользуется раздел «Жизненные ситуации», где представлена полезная информация об уходе за домашними животными.

Самая востребованная онлайн-услуга - амбулаторная карта питомца, аналог электронной медкарты. Раньше она была доступна только ветврачам.

По словам Собянина, сервис запустили благодаря Ветеринарной автоматизированной системе (ВетАС). Данные о питомцах хранятся в электронном виде, что упрощает поиск информации.

На базе системы работают сервисы онлайн-записи к ветеринару и поиска пропавших питомцев. Также москвичи получают уведомления о плановой вакцинации.

