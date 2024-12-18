Собянин: В гостиницах Москвы на Новый год забронировано уже 65% номеров

Свыше половины номеров в гостиницах столицы забронировано туристами на даты с 31 декабря 2024 года по 5 января 2025 года. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин на своем персональном сайте.

Он отметил, что такие показатели превысили аналогичные за 2023 год. По словам Собянина, в этом году каждый пятый постоялец новогодних гостиниц приехал в Москву из-за рубежа. Активно бронируют номера на новогодние праздники гости из Омана, Саудовской Аравии и ОАЭ. Среди российских туристов, которые планируют разместиться в гостиницах города на новогодние праздники – жители Казани, Перми, Санкт-Петербурга, Краснодара и других городов.

Собянин подчеркнул, что гостиницы всегда рады туристам и в новогодние праздники готовы впечатлить не только отменным сервисом, но и роскошными новогодними украшениями. Вместе с тем мэр напомнил, что в городе, как и в прошлом году, пройдет конкурс среди представителей бизнеса на лучшее оформление фасадов и витрин.

