Собянин: В гостиницах Москвы на Новый год забронировано уже 65% номеров
Свыше половины номеров в гостиницах столицы забронировано туристами на даты с 31 декабря 2024 года по 5 января 2025 года. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин на своем персональном сайте.
Он отметил, что такие показатели превысили аналогичные за 2023 год. По словам Собянина, в этом году каждый пятый постоялец новогодних гостиниц приехал в Москву из-за рубежа. Активно бронируют номера на новогодние праздники гости из Омана, Саудовской Аравии и ОАЭ. Среди российских туристов, которые планируют разместиться в гостиницах города на новогодние праздники – жители Казани, Перми, Санкт-Петербурга, Краснодара и других городов.
Собянин подчеркнул, что гостиницы всегда рады туристам и в новогодние праздники готовы впечатлить не только отменным сервисом, но и роскошными новогодними украшениями. Вместе с тем мэр напомнил, что в городе, как и в прошлом году, пройдет конкурс среди представителей бизнеса на лучшее оформление фасадов и витрин.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- На Кубани собрали около 100 тонн нефтепродуктов
- Число пострадавших при столкновении поездов в Мурманской области возросло до 14
- Администрация Байдена переложила на Трампа решение вопроса об Украине в НАТО
- СМИ: Восемь человек пострадали при столкновении поездов в Мурманской области
- Том Круз получил престижную награду ВМС США
- Первый канал снимет ряд фильмов по мотивам «Незнайки» Николая Носова
- Бывшего мужа Седоковой похоронят в Латвии
- Силы ПВО отразили атаку 10 ракет в Ростовской области
- Маколей Калкин отказался от покупки особняка из фильма «Один дома»
- СМИ: Правоохранители задержали бросившего коктейль Молотова в машину полиции москвича
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru