В столице до конца 2026 года высадят свыше 11 тысяч крупномерных деревьев. Масштабная программа озеленения охватит около 170 городских территорий, включая благоустроенные улицы, парки и общественные пространства. О планах по развитию озеленения мегаполиса рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем «Максе».

На сегодняшний день городские службы уже выполнили свыше половины запланированного объема работ. Взрослые саженцы украсили территории возле Центрального московского ипподрома и корпуса Президентской академии на улице Садовники. Новые деревья также появились в зонах отдыха у Гольяновского и Черневского прудов, рядом с театром Et Cetera на Мясницкой улице и на территории инновационного центра «Сколково».

Работы активно продолжаются в рамках программы озеленения вылетных магистралей и видовых зон, которая стартовала в 2021 году. Если в 2025 году зеленые насаждения обновили на Профсоюзной улице, Щелковском и Волгоградском шоссе, то в ближайшее время свыше 800 крупномеров высадят на шоссе Энтузиастов. Помимо этого, озеленение пройдет в Екатерининском парке и парке «Красная Пресня», на центральной аллее Парка Горького и территории олимпийского комплекса «Лужники». Взрослые деревья также появятся на обновленных участках возле транспортных объектов, реконструированных школ и строящегося конгрессно-выставочного центра «ВДНХ Экспо».

По словам Собянина, все саженцы для столицы выращивают в специализированных питомниках. Там у будущих городских деревьев заранее формируют и укрепляют корневую систему, что помогает растениям успешно адаптироваться к непростым условиям мегаполиса. Высадку проводят в специально подготовленные посадочные места с плодородным грунтом и дренажным слоем. Оптимальным временем для проведения таких работ считается осень и начало зимы. Именно в этот период у растений наступает состояние естественного покоя, благодаря чему они значительно легче переносят транспортировку, пересадку и гораздо быстрее приживаются на новом месте.

Москва по праву сохраняет статус одного из самых зеленых мегаполисов мира, уделяя особое внимание вопросам экологии и созданию комфортной среды. Всего с 2011 по 2025 год в рамках различных городских программ в столице высадили более 15 миллионов единиц зеленых насаждений.

Подробно ознакомиться с тем, как преображаются столичные районы, как обновляются дворы, парки, скверы и набережные, можно на странице проекта «Благоустройство». Узнать больше о трансформации других ключевых сфер жизни города — от транспорта и строительства до здравоохранения, образования, промышленности и спорта — позволяет масштабный специальный проект на портале mos.ru.

