Собянин: В честь 80-летия Победы будет запущен уникальный проект для школьников
Детские военно-спортивные палаточные лагеря откроются в Московском регионе с 1 июня в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом в своем Telegram-канале заявил столичный мэр Сергей Собянин.
Их назовут в честь выдающихся полководцев, отметил градоначальник. Так, лагерь «Василевский» откроется в Ногинском спасательном центре МЧС России, лагерь «Рокоссовский» — в парке «Патриот», а лагерь «Жуков» — на полигоне «Алабино».
За лето смены посетят свыше 4500 учеников из 7-10 классов — победителей международных, всероссийских и городских соревнований и конкурсов военно-патриотической, туристской и спортивной направленностей. Летом пройдут шесть двухнедельных смен.
«Дети пройдут тактическую, инженерную и огневую подготовку, узнают основы топографии, пожарно-спасательных работ и полевой медицины, научатся управлять БПЛА и ориентироваться на местности», — заявил градоначальник.
Программы разрабатывали МЧС России, министерство обороны и департамент образования. Подать заявку на бесплатное обучение можно в веб-версии электронного дневника в МЭШ. При этом необходимо указать достижения в соревнованиях и конкурсах.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru