Собянин: В больнице имени Вересаева откроют роддом и центр женского здоровья

Модернизация городской клинической больницы имени В.В. Вересаева в Москве выходит на финишную прямую. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Как отметил градоначальник, в ГКБ ведут реконструкцию двух корпусов.

«В одном будет современный роддом, в другом — центр женского здоровья. С их открытием завершим создание полного комплекса медицинской помощи женщинам: от профилактики и лечения до планирования беременности и родов», — написал Собянин в Telegram-канале.

Демонтаж уже завершен, строители начали основные работы.

В прошлом году в составе больницы были открыты первый в столице флагманский центр экстренной помощи и лечебный корпус № 1 с отделениями неврологии, травматологии, хирургии и других направлений. В сентябре начал прием пациентов лечебный корпус № 2, где находятся блоки кардиохирургии, аритмологии и сосудистых заболеваний и высокотехнологичные операционные.

