Собянин: В больнице имени Вересаева откроют роддом и центр женского здоровья
Модернизация городской клинической больницы имени В.В. Вересаева в Москве выходит на финишную прямую. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Как отметил градоначальник, в ГКБ ведут реконструкцию двух корпусов.
«В одном будет современный роддом, в другом — центр женского здоровья. С их открытием завершим создание полного комплекса медицинской помощи женщинам: от профилактики и лечения до планирования беременности и родов», — написал Собянин в Telegram-канале.
Демонтаж уже завершен, строители начали основные работы.
В прошлом году в составе больницы были открыты первый в столице флагманский центр экстренной помощи и лечебный корпус № 1 с отделениями неврологии, травматологии, хирургии и других направлений. В сентябре начал прием пациентов лечебный корпус № 2, где находятся блоки кардиохирургии, аритмологии и сосудистых заболеваний и высокотехнологичные операционные.
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