Собянин: В Беговом районе открылся новый корпус кадетской школы с детсадом

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл новый корпус Кадетской школы №1784 имени генерала армии Матросова в районе Беговой, сообщает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».

«Хорошо учитесь, радуйте родителей, учителей», – пожелал он ученикам.

В здании, рассчитанном на 400 человек, будут обучаться дошкольники и учащиеся начальных классов. При этом в школьном и дошкольном блоках предусмотрены отдельные входы.

Пресс-служба мэра в свою очередь уточнила, что объект строился с 2021 по 2024 год. Его возвели на месте устаревшего школьного здания довоенной постройки. Проект финансировался в рамках Адресной инвестиционной программы города.

В здании разместили универсальные и специализированные учебные кабинеты, включая робокласс, в котором можно будет изучать 3D-моделирование, робототехнику и программирование.

Обучение намерены организовать по программе «От рождения до школы», основанной на преемственности дошкольного и начального общего образования. Также планируется и открытие групп раннего развития от 1,5 до 3 лет.

На территории, прилегающей к новому корпусу, разместили спортивные и игровые площадки.

С 2011 года в Москве было построено 643 объекта образования. До 2027 года в городе появится еще около 200 новых объектов.

