Собянин: В Беговом районе открылся новый корпус кадетской школы с детсадом
Мэр Москвы Сергей Собянин открыл новый корпус Кадетской школы №1784 имени генерала армии Матросова в районе Беговой, сообщает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».
«Хорошо учитесь, радуйте родителей, учителей», – пожелал он ученикам.
В здании, рассчитанном на 400 человек, будут обучаться дошкольники и учащиеся начальных классов. При этом в школьном и дошкольном блоках предусмотрены отдельные входы.
Пресс-служба мэра в свою очередь уточнила, что объект строился с 2021 по 2024 год. Его возвели на месте устаревшего школьного здания довоенной постройки. Проект финансировался в рамках Адресной инвестиционной программы города.
В здании разместили универсальные и специализированные учебные кабинеты, включая робокласс, в котором можно будет изучать 3D-моделирование, робототехнику и программирование.
Обучение намерены организовать по программе «От рождения до школы», основанной на преемственности дошкольного и начального общего образования. Также планируется и открытие групп раннего развития от 1,5 до 3 лет.
На территории, прилегающей к новому корпусу, разместили спортивные и игровые площадки.
С 2011 года в Москве было построено 643 объекта образования. До 2027 года в городе появится еще около 200 новых объектов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru