Собянин: В «Алабушеве» построят 20 крупных промышленных и соцобъектов
Двадцать крупных промышленных и социальных объектов возведут на площадке «Алабушево» ОЭЗ «Технополис Москва», восемь объектов планируется ввести уже в 2025 году. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Как отметил градоначальник, «Алабушево» — крупнейшая и одна из самых перспективных площадок ОЭЗ.
«Здесь заработают высокотехнологичные производства по выпуску противоопухолевых препаратов и терапии орфанных заболеваний, мультимедийных автомобильных систем, SIM-карт и другие предприятия», – написал Собянин в своем Telegram-канале.
В текущем году были введены завод по производству отечественных глюкометров, а также первая очередь промышленного технопарка.
Как отметил Собянин, на площадке отдельное внимание уделяют строительству социальной инфраструктуры. Сейчас здесь заканчивают возведение спортивно-досугового комплекса, в котором ежедневно смогут заниматься около 2 тысяч человек.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru