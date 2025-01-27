Собянин: В 2025 году капитальный ремонт проведут в 2428 жилых домах
Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил планы по благоустройству столицы на 2025 год, предусматривающий капитальный ремонт 2 428 жилых домов, сообщается на официальном сайте мэра.
Среди прочего в городе намерены отремонтировать 2428 домов и заменить 4265 лифтов. Уточняется, что региональную программу капитального ремонта домов в Москве реализуют с 2015 года. Это позволило провести капремонт более 14,5 тысячи зданий, а также заменить около 47,9 тысячи лифтов.
Помимо прочего с 2011 года в Москве реализуют программу улучшения уличного освещения и развития светоцветовой среды города. За эти годы в городе установили 478 тысяч осветительных приборов наружного освещения, при этом их общее количество увеличилось более чем вдвое, а количество зданий с подсветкой возросло в четыре раза.
С 2014 года в столице создают и единую систему городской навигации. За 10 лет в Москве установили более 15 тысяч городских и 104,4 тысячи домовых указателей. На данный момент все домовые и городские указатели, а также информационные поля соответствуют разработанному стандарту.
Для повышения безопасности дорожного движения в городе с 2014 по 2024 год реализовали программу по обновлению устаревших металлических барьерных заграждений «Волна», которая позволила заменить почти две тысячи ограждений.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru