Собянин утвердил проект пешеходного пространства под Малым Каменным мостом

Проект пешеходного пространства под Малым Каменным мостом утвердили в Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Как отметил градоначальник, новый маршрут на острове Балчуг создадут для удобства прогулок по историческому центру столицы.

«Соединим участки Болотной набережной, которые сейчас разделены улицей Серафимовича; обустроим четыре схода на набережную с лестницами и пандусами для передвижения маломобильных граждан», – написал Собянин в Telegram-канале.

Преодолеть путь от Болотной площади до кинотеатра «Ударник» и ГЭС-2 можно будет почти в два раза быстрее. В городе завершат единый пешеходный маршрут, который связывает Воробьевы горы, Парк Горького, Крымскую набережную, остров Балчуг.

