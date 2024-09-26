Собянин утвердил планы по комплексному развитию территорий в СВАО и ЮАО

На заседании президиума правительства Москвы утвердили планы комплексного развития территорий в СВАО и ЮАО, а также проект строительства и реконструкции дорог в ТиНАО. Об этом мэр столицы Сергей Собянин рассказал в своем Telegram-канале.

По словам Собянина, в СВАО намерены построить жилую недвижимость, гостиницу, подстанцию скорой помощи и ряд других объектов. В ЮАО в ближайшее время тоже появится гостиница и некапитальный торгово-бытовой объект.

Помимо прочего, в ТиНАО намерены реконструировать и построить 249 километров дорог.

«В результате будет проще добраться к промышленному парку «Сенькино» и населенным пунктам Краснопахорского района, где живет свыше 35 тыс. человек», – добавил мэр.

Также в ТиНАО возведут фабрику по производству элементов каркаса и отделки и бизнес-центр. Проекты будут реализованы за счет частных инвестиций в рамках действия городской программы стимулирования создания мест приложения труда. Строительство новых объектов позволит создать более четырех тысяч рабочих мест.

