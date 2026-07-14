Собянин: Услугами и сервисами портала mos.ru воспользовались более 6,3 млрд раз

Москва предлагает уже более 460 цифровых государственных услуг и сервисов, столица сделала первый шаг в цифровую эпоху услуг и сервисов в 2011 году и превратила решение повседневных вопросов в дело нескольких минут, избавив от долгих поисков информации, поездок в ведомства и сбора бумажных документов. Об этом рассказал в своем блоге мэр города Сергей Собянин.

Как отметил градоначальник, цифровизация упростила процедуры и изменила культуру взаимодействия с городом, который стал ближе и доступнее. Число обращений к столичным электронным услугам и сервисам за 15 лет превысило 6,3 млрд. С начала года было зафиксировано свыше 637 млн обращений.

«В топе остаются получение информации из электронной медицинской карты, электронный дневник и прием показаний приборов учета воды и тепла. Чтобы горожанам было проще ориентироваться в многообразии цифровых возможностей, на портале mos.ru созданы тематические навигаторы (например, по перепланировке и переустройству помещений или для охотников) и суперразделы (такие как «Москва — детям», где собраны все сервисы для юных жителей столицы и их родителей)», - отметил Собянин.

Мэр напомнил о комплексных решениях для сложных жизненных ситуаций, например, суперсервисе «Переезд по программе реновации», онлайн-консультациях с врачами государственных ветеринарных клиник,

сервисе «Запись в кружки, спортивные секции и школы искусств». На mos.ru горожане могут воспользоваться крупнейшими программами и проектами - «Московская электронная школа», «Электронный дом», «Активный гражданин», «Московское долголетие», «Московские ярмарки» и другими. Также на площадке удобно оплатить счета за коммунальные услуги и штрафы, пополнить баланс карты «Тройка» либо парковочный счет.

Москвичам доступны цифровые решения для всех сфер жизни. При поиске четвероногого друга и заботе о нем незаменим проект «Моспитомец», где собраны анкеты собак и кошек из приютов. Поддержать людей с ограниченными возможностями здоровья, детей, семьи в непростой жизненной ситуации можно посредством благотворительного сервиса. Маломобильные горожане и люди с инвалидностью могут воспользоваться электронной услугой по включению в реестр «Социальное такси». Сервис «Наша свадьба» поможет в поиске площадки для торжественной регистрации брака, горожанам предлагают более 60 мест для церемоний. В свою очередь, проект «Экоточки Москвы» помогает заботиться о порядке в доме и беречь природу.

Кроме того, москвичи могут бесплатно избавиться от ненужной одежды и обуви и подарить им вторую жизнь с сервисом «Вывоз ненужных вещей». Вещи должны быть чистыми, без явных повреждений, посторонних запахов, а минимальный объем для заявки — от четырех больших сумок или коробок либо восьми стандартных пакетов. Популярным сервисом стал «Мосбилет», который облегчает планирование увлекательного и активного досуга для москвичей и туристов. На портале mos.ru доступны услуги и сервисы для бизнеса, здесь уже зарегистрировано почти 550 тысяч кабинетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Льготные категории горожан могут оформить карту москвича - незаменимый инструмент для доступа к услугам и сервисам, который используется как проездной, читательский билет, полис обязательного медицинского страхования.

Также на портале mos.ru ежедневно публикуются новостные материалы о столице. Информация структурирована по районам и позволяет читателю получать данные, актуальные именно для него. Кроме того, доступен медиабанк «Мосфото» - обширная коллекция роликов и фотографий. Портал является крупнейшей справочной системой с актуальной информацией об учреждениях и организациях.

Доступ ко многим полезным услугам и сервисам можно получить и в мобильных приложениях «Моя Москва», «Госуслуги Москвы» и «Электронный дом. Москва». Для заботы о здоровье пригодится приложение «ЕМИАС.ИНФО», для школьников и их родителей незаменим «Дневник “МЭШ”», быстрый доступ к документам обеспечит «Мой id». Портал mos.ru и приложения связаны и дополняют друг друга. Кроме того, горожане могут воспользоваться цифровым ассистентом с технологиями искусственного интеллекта «Москва», который работает в тестовом режиме.

Как отметил Собянин, ежегодно Москва модернизирует и создает более ста услуг и сервисов, процесс не останавливается, и горожан ждут новые решения, которые сделают их жизнь еще удобнее и современнее.

