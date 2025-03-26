Собянин упростил порядок размещения летних веранд кафе и ресторанов
Порядок размещения летних веранд без специального оборудования упростили в Москве, сообщил мэр города Сергей Собянин. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Теперь можно размещать, не согласовывая проект, веранды с зонтами (не выше первого этажа ресторана либо кафе, с каркасом из металла, дерева, композитных материалов), столами и стульями промышленного изготовления (не интерьерными или садовыми), компактными элементами цветочного оформления. Кроме того, такие веранды должны примыкать к заведению либо стоять на расстоянии не более пяти метров от него.
Для летних веранд со сложным оборудованием – перголами, декоративными ограждениями, осветительными или обогревающими приборами и другими элементами – по-прежнему необходимо согласование.
Подать уведомление о размещении веранды можно на портале mos.ru. Новый сезон стартует в Москве 1 апреля.
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