Собянин: Уникальный производственно-пищевой комплекс открыт на западе Москвы

Современный производственный комплекс пищевой промышленности открыт на западе Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере «Макс».

Новое предприятие станет первым собственным производством сети ресторанов «Кофемания». Комплекс возведен при поддержке столичного правительства в рамках механизма масштабных инвестиционных проектов (МаИП).

Как отметил Собянин, Москва является лидером среди российских регионов по динамике роста выручки пищевой промышленности. В столице работает около 360 предприятий в этой отрасли с более 65 тысячами сотрудников.

«Продукция пользуется спросом по всей России. Так, молочные продукты и кондитерские изделия поставляли в 77 регионов, колбасные — в 81, рыбную продукцию — в 75. Постоянно растут поставки за рубеж. Среди ключевых направлений: Беларусь, Казахстан, Узбекистан, Азербайджан и Кыргызстан», — подчеркнул градоначальник.

Как напомнил мэр, несколько лет назад в столице запустили механизм МаИП. В его рамках построили уже 30 промышленных объектов, один из которых — производственный комплекс по приготовлению готовых блюд на Рябиновой улице.

«На этой флагманской высокотехнологичной фабрике-кухне полного цикла объединили роботизированные линии, современные системы контроля качества и передовые технологии хранения и обработки сырья», — поделился Собянин.

Такие предприятия создают высокотехнологичные рабочие места для горожан и вносят немалый вклад в развитие Москвы.

Производственный комплекс был возведен как флагманская высокотехнологичная фабрика-кухня полного цикла, где организовано производство готовых блюд от первичной обработки продуктов до финального оформления. Объект относится к числу наиболее современных предприятий своего профиля в РФ по уровню автоматизации, технологическому оснащению, организации производственных процессов. Комплекс отличается от большинства фабрик-кухонь, преимущественно ориентированных на отдельные этапы производства, и объединяет полный цикл выпуска, роботизированные линии, системы контроля качества, передовые технологии хранения и обработки. Мощность фабрики - до 100 тонн продукции в сутки. Ее будут поставлять в рестораны бренда «Кофемания» в Москве и Московской области.

Для строительства комплекса столичное правительство предоставило инвестору в аренду участок земли по ставке один рубль в год, Московский фонд фонда поддержки промышленности и предпринимательства дал инвестиционный кредит. Общий объем инвестиций в реализацию проекта - 4,45 млрд рублей. Разрешение на ввод в эксплуатацию объекту выдали 28 июля текущего года. Для начала производственной деятельности комплекс получил все разрешения и санитарно-эпидемиологические заключения, прошел обязательное подтверждение соответствия требованиям Роспотребнадзора и других надзорных органов.

Площадь предприятия составляет 13,4 тысячи квадратных метров, оно состоит из двухэтажного производственного корпуса и четырехэтажного административно-бытового. На объекте будет создано 530 новых рабочих мест.

На первом этаже в производственном корпусе разместили заготовочные цеха, включая рыбный, мясной, колбасный и овощной, а также производство пасты и пельменей, горячей и холодной кулинарии. На втором этаже запустили кондитерские цеха, производство хлебобулочных изделий и сиропов. Организация отдельных зон для выпуска разных видов продукции и размещения административно-хозяйственной инфраструктуры соответствует требованиям пищевой безопасности.

На предприятии установили свыше 300 единиц высокопроизводительного оборудования, это позволит гарантировать качество продукции и сократить время ее приготовления в 10 раз. Производство использует передовые кулинарные технологии, включая шоковую заморозку и метод сверхточной бережной термообработки су-вид. На предприятии уделили большое внимание внедрению передовых стандартов автоматизации хлебопечения. Ежедневно здесь используют около 1 тонны муки, из которой выпекают разнообразные изделия.

