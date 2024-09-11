Собянин учредил гранты для колледжей за высокие результаты обучения студентов

Мэр Москвы Сергей Собянин учредил для столичных колледжей гранты за достижение высоких результатов в обучении студентов. Градоначальник уже подписал соответствующее постановление.



Мэр Москвы уверен, что средства грантов, которые планируют направить педагогам и мастерам производственного обучения в качестве дополнительного материального поощрения, станет дополнительным стимулом повышения качества среднего профессионального образования в столице.



Всего планируется вручить 20 грантов: три гранта первой степени по 40 миллионов рублей, семь грантов второй степени по 25 миллионов рублей, а также 10 грантов третьей степени по 15 миллионов рублей.

Первых получателей грантов определят по итогам 2024-2025 учебного года. Программу планируют сделать ежегодной.

