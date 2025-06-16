Собянин: Учебный корпус в Пресненском районе достроят в этом году

Строительство учебного корпуса для 400 человек завершат в этом году в Пресненском районе Москвы. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Работы ведутся в Причальном проезде за счет бюджета столицы в рамках Адресной инвестиционной программы.

«Проект довольно сложный из-за рельефа — объект буквально будет построен на трех высотных отметках. Суммарный перепад высот составит 14 метров», — указал градоначальник.

Объект готов уже более чем на 80%. Внутри школы ведутся отделочные работы, завершаются фасадные, идет благоустройство территории: здесь высаживают деревья, кустарники, оформляют цветники и газоны.

В корпусе оборудуют универсальные и специализированные кабинеты, лабораторно-исследовательские комплексы, спортзал, медиатеку и зал для мероприятий, медицинский блок, обеденный зал и гардеробную. На крыше здания появятся пятиметровые волнообразные парапеты, и объект издалека будет напоминать вьющуюся ленту. При этом из просторной зоны отдыха откроется вид на Москву-реку и причал речных трамвайчиков.

