Собянин: Участок между Каширским и Котляковским проездами будет реорганизован

Участок нежилой застройки в районе Нагатино-Садовники будет реорганизован по программе комплексного развития территорий. Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин, сообщил градоначальник в Telegram.

Редевелопмент запланирован на территории между Каширским и Котляковским проездами площадью 21,3 гектара. На этом участке появится современный жилой квартал.

Кроме того, неподалеку от станции метро «Варшавская» БКЛ возведут общественно-деловые и социальные объекты. В их числе школа на 900 мест, рассчитанный на 400 воспитанников детский сад, офисы, паркинги, магазины, кафе, рестораны. Территорию вокруг благоустроят, также приведут в порядок улично-дорожную сеть.

Градостроительный потенциал участка — 690 тысяч кв. м недвижимости. В результате реализации проекта будет создано более 16,2 тысячи рабочих мест.

В Москвы одобрены и перешли в стадию реализации 82 проекта КРТ, их общая площадь — 1083 гектара, запланировано возведение около 22,2 млн «квадратов» недвижимости.

