Собянин: Участок между Каширским и Котляковским проездами будет реорганизован
Участок нежилой застройки в районе Нагатино-Садовники будет реорганизован по программе комплексного развития территорий. Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин, сообщил градоначальник в Telegram.
Редевелопмент запланирован на территории между Каширским и Котляковским проездами площадью 21,3 гектара. На этом участке появится современный жилой квартал.
Кроме того, неподалеку от станции метро «Варшавская» БКЛ возведут общественно-деловые и социальные объекты. В их числе школа на 900 мест, рассчитанный на 400 воспитанников детский сад, офисы, паркинги, магазины, кафе, рестораны. Территорию вокруг благоустроят, также приведут в порядок улично-дорожную сеть.
Градостроительный потенциал участка — 690 тысяч кв. м недвижимости. В результате реализации проекта будет создано более 16,2 тысячи рабочих мест.
В Москвы одобрены и перешли в стадию реализации 82 проекта КРТ, их общая площадь — 1083 гектара, запланировано возведение около 22,2 млн «квадратов» недвижимости.
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