Собянин: Участок метро «ЗИЛ — Курьяново» должен быть завершен в 2028 году
Строительство участка «ЗИЛ — Курьяново», который является первым этапом Бирюлевской линии московского метрополитена, предполагается завершить в 2028 году. Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
В ходе церемонии начала проходки тоннелей новой линии он отметил, что о строительстве метро давно просили жители районов Бирюлево Западное и Бирюлево Восточное.
Градоначальник указал, что вторым этапом станет участкок «Курьяново — Бирюлево», а всего проектом предусмотрены 22 км пути, 10 станций и четыре проходки под Москвой-рекой.
«В московском метростроении историческое событие... запускаем проходку на новом радиусе... В целом, конечно, проект очень сложный... Но уверен, что строители справятся», — заключил мэр.
Ранее Собянин заявил, что при строительстве метро всё чаще используют отечественное оборудование, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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