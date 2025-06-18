Собянин: Участок метро «ЗИЛ — Курьяново» должен быть завершен в 2028 году

В ходе церемонии начала проходки тоннелей новой линии он отметил, что о строительстве метро давно просили жители районов Бирюлево Западное и Бирюлево Восточное.

Градоначальник указал, что вторым этапом станет участкок «Курьяново — Бирюлево», а всего проектом предусмотрены 22 км пути, 10 станций и четыре проходки под Москвой-рекой.

«В московском метростроении историческое событие... запускаем проходку на новом радиусе... В целом, конечно, проект очень сложный... Но уверен, что строители справятся», — заключил мэр.

Ранее Собянин заявил, что при строительстве метро всё чаще используют отечественное оборудование, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».