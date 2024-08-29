Собянин: Участники из 47 стран посетили Московскую международную неделю кино
Первая Московская международная неделя кино завершилась в столице, участие в ней приняли представители кинокомпаний, продюсеры, сценаристы, государственные деятели 47 стран. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
По его словам, город подписал девять соглашений с отечественными и зарубежными партнерами, столицу будут продвигать в качестве нового центра международной киноиндустрии.
«Мы готовы предоставить все для кинопроизводства полного цикла — специально для этого создан Московский кинокластер», — подчеркнул Собянин.
На Московской международной неделе кино на разных площадках по всей столице проходили кастинги, лекции, кинопоказы, экскурсии по местам съемок, тематические кинофестивали. Всего мероприятия посетили свыше 600 тысяч человек.
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