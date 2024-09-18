Собянин: Центр подготовки баскетбольных сборных будет построен во Внукове

Центр подготовки сборных команд России по баскетболу построят в районе Внуково (ТиНАО) в Москве, соответствующее распоряжение подписал мэр столицы Сергей Собянин.

Площадь спорткомплекса составит около 8,8 тысячи квадратных метров, в нем появится свыше 200 новых рабочих мест. Проект центра реализует инвестор в рамках программы по стимулированию создания мест приложения труда. Эта мера поддержки позволяет девелоперам, организовывающим новые рабочие места рядом с возводимыми объектами, получить льготу по платежам на изменение вида разрешенного использования участка под жилищное строительство.

Как отметил Собянин, за четыре года программа охватила почти все районы столицы.

«Мы заключили свыше 130 соглашений с инвесторами, которые построят новые промышленные предприятия, учреждения образования, культуры, спорта и другие объекты», — написал мэр в своем Telegram-канале.

Всего в развитие Москвы и создание мест приложения труда привлекут свыше 2 трлн рублей, это позволит создать более 285 тысяч рабочих мест почти во всех отраслях городской экономики.

