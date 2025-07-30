Собянин: Трое москвичей вышли в финал «Абилимпикса» среди участников СВО
Москвичи Николай Столярик, Максим Козин и Борис Чурбанов прошли в финал первого чемпионата «Абилимпикс» среди участников специальной военной операции. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.
Градоначальник поздравил всех участников.
«Мы гордимся вами! Желаю новых профессиональных вершин и победы в национальном чемпионате “Абилимпикс”, который пройдет в Москве этой осенью», — написал Собянин.
Участники СВО из разных регионов выступили в отборочном туре. Столицу представляли пять конкурсантов. Соревнования проводились по 15 профессиям, в которых участники СВО нашли себя, вернувшись к мирной жизни.
Так, Николай Столярик стал одним из лучших в сборке-разборке электронного оборудования. После демобилизации мужчина работает координатором в столичной Ассоциации ветеранов СВО. В свою очередь, Максим Козин продемонстрировал мастерство в компетенции «Массаж». При выполнении боевого задания мужчина потерял зрение, но несмотря на это он получает новую специальность в медицинском колледже № 6. Кроме того, Борис Чурбанов показал свои умения в компетенции «Веб-разработка (программирование)». После возвращения из зоны СВО он продолжил трудиться в сфере ИТ, мужчина создает сайты и работает с нейросетями.
Чемпионат профессионального мастерства среди участников СВО проводится по поручению президента Владимира Путина. Это важный этап комплексной реабилитации и социальной адаптации ветеранов, получающих востребованные навыки и возможность профессионального развития.
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