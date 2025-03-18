Собянин: Три метода проведения сердечно-сосудистых операций внедрены в Москве
Жителям Москвы бесплатно стали доступны новые высокотехнологичные методы проведения сердечно-сосудистых операций. Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр столицы Сергей Собянин.
Он отметил, что если раньше пациентов с тромбозом вен лечили «преимущественно антикоагулянтами», то терерь медики стали проводить «малоинвазивные вмешательства через небольшой прокол», благодаря чему снижается риск осложнений и ускоряется восстановление.
Градоначальник рассказал, что в число новых методов также вошли повторное протезирование артерий с использованием гомографтов и ультразвуковой транскатетерный тромболизис.
«На их внедрение выделено дополнительное финансирование», - заключил мэр.
Ранее Собянин заявил, что флагманский центр НИИ имени Склифосовского одним из первых начал применять новые алгоритмы в диагностике, что значительно ускорило время постановки диагноза и последующей помощи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru