Собянин: Три метода проведения сердечно-сосудистых операций внедрены в Москве

Жителям Москвы бесплатно стали доступны новые высокотехнологичные методы проведения сердечно-сосудистых операций. Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр столицы Сергей Собянин.

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Он отметил, что если раньше пациентов с тромбозом вен лечили «преимущественно антикоагулянтами», то терерь медики стали проводить «малоинвазивные вмешательства через небольшой прокол», благодаря чему снижается риск осложнений и ускоряется восстановление.

Градоначальник рассказал, что в число новых методов также вошли повторное протезирование артерий с использованием гомографтов и ультразвуковой транскатетерный тромболизис.

«На их внедрение выделено дополнительное финансирование», - заключил мэр.

Ранее Собянин заявил, что флагманский центр НИИ имени Склифосовского одним из первых начал применять новые алгоритмы в диагностике, что значительно ускорило время постановки диагноза и последующей помощи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Пресс-служба Комплекса социального развития
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