Собянин: Город выделил гранты в сфере лечения онкозаболеваний у детей
Правительство Москвы выделило Морозовской детской городской клинической больнице (ДГКБ) и Научно-практическому центру (НПЦ) специальной медицинской помощи детям им. В.Ф. Войно-Ясенецкого гранты для лечения детей с онкозаболеваниями с использованием инновационных технологий, не входящих в стандарты обязательного медстрахования и высокотехнологичной медпомощи. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Средства покроют затраты на подбор и активацию неродственного донора и транспортировку костного мозга. Также они пойдут на финансирование проведения специфической иммунотерапии у детей», — написал градоначальник в Telegram.
В Морозовской ДГКБ с 2014 года работает центр детской гематологии и онкологии на 329 мест. Здесь лечат злокачественные заболевания системы кроветворения и солидные опухоли. В 2018 году в учреждении запустили отделение трансплантации костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток. Благодаря предоставленным в прошлые годы грантам количество трансплантаций костного мозга увеличили в шесть раз — с тринадцати в 2018-м до 78 в 2024 году.
В свою очередь, в НПЦ имени В.Ф. Войно-Ясенецкого функционируют два онкологических отделения на 87 пациентов. Центр используют инновационные технологии хирургии: водоструйную диссекцию, плазменную хирургию, термоаблацию. Такие операции финансируются за счет грантовых средств.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Бразилии автобус упал в овраг, пострадали 25 человек
- Польский волейбольный клуб снялся с турнира в Дубае из-за россиян
- СМИ: Италия, Германия и Франция выступили против конфискации российских активов
- Саммит АТЭС пройдет в Кенчжу с 31 октября по 1 ноября
- Канада увеличит военное присутствие в Арктике
- В ДТП с микроавтобусом в Калмыкии пострадали восемь человек
- Меняйло: Госпитализированный Гаглоев чувствует себя хорошо
- Прокурор запросил до 20 лет тюрьмы для обвиняемых в хищении у Волочковой
- В Торговой палате США предложили снять санкции с авиации и банков
- Пушков: Макрон отомстил Трампу за холодный прием в Вашингтоне
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru