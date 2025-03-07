Собянин: Город выделил гранты в сфере лечения онкозаболеваний у детей

Правительство Москвы выделило Морозовской детской городской клинической больнице (ДГКБ) и Научно-практическому центру (НПЦ) специальной медицинской помощи детям им. В.Ф. Войно-Ясенецкого гранты для лечения детей с онкозаболеваниями с использованием инновационных технологий, не входящих в стандарты обязательного медстрахования и высокотехнологичной медпомощи. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Средства покроют затраты на подбор и активацию неродственного донора и транспортировку костного мозга. Также они пойдут на финансирование проведения специфической иммунотерапии у детей», — написал градоначальник в Telegram.

В Морозовской ДГКБ с 2014 года работает центр детской гематологии и онкологии на 329 мест. Здесь лечат злокачественные заболевания системы кроветворения и солидные опухоли. В 2018 году в учреждении запустили отделение трансплантации костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток. Благодаря предоставленным в прошлые годы грантам количество трансплантаций костного мозга увеличили в шесть раз — с тринадцати в 2018-м до 78 в 2024 году.

В свою очередь, в НПЦ имени В.Ф. Войно-Ясенецкого функционируют два онкологических отделения на 87 пациентов. Центр используют инновационные технологии хирургии: водоструйную диссекцию, плазменную хирургию, термоаблацию. Такие операции финансируются за счет грантовых средств.

