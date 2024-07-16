Собянин: Три дороги будут построены в Москве по концессионным соглашениям
Три новые дороги построят в Москве в рамках концессионных соглашений. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Как отметил градоначальник, трассы снизят загруженность дорог и улучшат транспортную доступность девяти районов Москвы, где проживают почти 1,3 млн горожан.
Так, первая дорога свяжет Покровское-Стрешнево и застройку бывшего Тушинского аэродрома с Хорошево-Мневниками в обход Волоколамского шоссе. Еще одна магистраль соединит север столицы с центром «Москва-Сити» и Государственным космическим научно-производственным центром им. М.В. Хруничева. Третья дорога пройдет от бывшей промзоны «ЗИЛ» на юг и юго-запад, обходя Третье транспортное кольцо.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru