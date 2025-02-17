Собянин: Тоннель Рублево-Архангельской линии пройдет под руслом Москвы-реки
Мэр российской столицы Сергей Собянин дал старт проходке левого перегонного тоннеля на участке от будущей станции «Рублево-Архангельское» до строящейся станции «Липовая Роща» Рублево-Архангельской линии метро.
Он отметил, что это самый сложный участок, поскольку он проходит под руслом Москвы-реки. Нужно делать все тщательно и аккуратно, чтобы безопасно пройти этот участок, указал мэр.
Пресс-служба мэра и правительства Москвы отметила, что тоннелепроходческий комплекс «Натали» должен пройти тоннель длиной 2,4 километра за 15 месяцев. Глубина заложения станции «Рублево-Архангельское» – 16,5 метра, станции «Липовая Роща» – 22,5 метра, а в самой глубокой точке перегонного тоннеля между станциями «Рублево-Архангельское» и «Липовая Роща» – 24 метра.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru