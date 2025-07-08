Собянин: «Технополис Москва» признан лучшим в рейтинге эффективности ОЭЗ России

Особая экономическая зона столицы «Технополис Москва» четвертый год подряд занимает первое место в России среди ОЭЗ технико-внедренческого типа. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Как отметил градоначальник, ОЭЗ стала драйвером развития инновационного производства и кадрового потенциала столицы. Здесь локализовано производство более 230 компаний по выпуску стратегически важной продукции, в том числе лекарств последнего поколения, медицинской техники, микроэлектроники, беспилотных авиасистем.

Резиденты ОЭЗ «Технополис Москва» регулярно создают новые технологии и масштабируют производства. Также компании экономической зоны предоставляют высокотехнологичные рабочие места, только в прошлом году их появилось более 4,9 тысячи. В реализацию новых проектов инвестировали 70,6 млрд рублей.

