Собянин: Строительство здания картинной галереи Нестеренко завершат в 2025 году
Возведение нового здания Московской государственной картинной галереи Василия Нестеренко на Бутырской улице близ станции метро «Савеловская» завершится в 2025 году. Об этом в своем Telegram-канале заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
По словам градоначальника, галерея строится в неоклассическом стиле, при этом некоторые решения будут воплощены на стыке ампира, неоклассики и модерна. Идея проекта принадлежит Нестеренко, отметил мэр.
Сейчас почти завершен монолит здания, строители выполняют черновую и чистовую отделку, а также монтаж кровли и фасадов из декоративных стеклофибробетонных изделий.
В галерее будут находиться входная группа, фойе, реставрационные мастерские, фондохранилище и экспозиционно-выставочная зона.
Осмотр экспозиции будет непрерывным, так как выставочные залы свяжет парадная лестница. Одновременно посетить экспозицию, посвященную российской культуре и истории, смогут до 400 человек одновременно.
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