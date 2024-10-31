Собянин: Строительство флагманского центра ГКБ им. Буянова завершится в декабре
Завершение основных работ по строительству флагманского центра на базе городской клинической больницы имени В.М. Буянова в Москве запланировано на декабрь. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Сейчас ведутся пусконаладочные и отделочные работы. Специалисты проверяют системы вентиляции и дымоудаления», — написал градоначальник в своем Telegram-канале.
Флагманский центр будет принимать до 200 пациентов в сутки. В нем обустроят малые операционные, диагностическое отделение, блок лучевой диагностики, экстренный операционный блок, реанимацию. Медики будут работать по системе «триаж», распределяя пациентов по приоритетности оказания помощи. Центр оснастят более 1,2 тысячи единиц высокотехнологичного оборудования.
Неподалеку от флагманского центра находятся станция метро «Царицыно» и остановки наземного городского транспорта.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru