Собянин: Столичные энергетики обновляют кабельные линии на дне Москвы-реки
Московские энергетики проводят уникальные работы по обновлению кабельных линий под Москвой-рекой. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Градоначальник напомнил, что старые линии, проложенные 70 лет назад, выработали свой ресурс.
«Заменяем их современными с необходимой пропускной способностью. Это увеличит надежность электроснабжения потребителей ЦАО и расширит возможности для присоединения новых потребителей», — указал Собянин, подчеркнув, что это важно в том числе для развития малого и среднего бизнеса.
Прошлой зимой в столице уже обновили четыре кабельные линии между Москворецкой и Раушской набережными близ парка «Зарядье», в декабре 2024-го смонтировали три линии между Болотной и Якиманской, затем — две линии между Кремлевской и Софийской. Работы продолжаются в районе Большого Устьинского моста.
Ремонт кабельных линий, проложенных по дну реки — сложная технически задача. Специалистам приходится размывать дно, далее они находят линию, с помощью лебедки демонтируют кабель, прокладывают новый. Затем проводятся испытания, после успешной проверки линию вводят в эксплуатацию.
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