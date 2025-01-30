Собянин: Столичные энергетики обновляют кабельные линии на дне Москвы-реки

Московские энергетики проводят уникальные работы по обновлению кабельных линий под Москвой-рекой. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Градоначальник напомнил, что старые линии, проложенные 70 лет назад, выработали свой ресурс.

«Заменяем их современными с необходимой пропускной способностью. Это увеличит надежность электроснабжения потребителей ЦАО и расширит возможности для присоединения новых потребителей», — указал Собянин, подчеркнув, что это важно в том числе для развития малого и среднего бизнеса.

Прошлой зимой в столице уже обновили четыре кабельные линии между Москворецкой и Раушской набережными близ парка «Зарядье», в декабре 2024-го смонтировали три линии между Болотной и Якиманской, затем — две линии между Кремлевской и Софийской. Работы продолжаются в районе Большого Устьинского моста.

Ремонт кабельных линий, проложенных по дну реки — сложная технически задача. Специалистам приходится размывать дно, далее они находят линию, с помощью лебедки демонтируют кабель, прокладывают новый. Затем проводятся испытания, после успешной проверки линию вводят в эксплуатацию.

