Собянин: Столичные бренды увеличили выручку благодаря проекту «Сделано в Москве»
Столичные бренды дополнительно увеличили свою выручку за первую половину 2025 года благодаря проекту «Сделано в Москве», показатель аналогичного периода 2024-го превышен в четыре раза. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в своем телеграм-канале.
«Сейчас на сайте проекта — больше 36 тысяч товаров... Особым спросом пользуются одежда, аксессуары и косметика», — указал градоначальник.
Москва приглашает местных производителей бесплатно поучаствовать в отраслевых выставках и форумах. Так, коллективный стенд проекта представили на Московской неделе моды, столичном полумарафоне, Московской неделе интерьера и дизайна. Кроме того, в рамках проекта «Лето в Москве» открыли 12 арт-павильонов на разных площадках и «Зеленый маркет» на Болотной площади. До конца лета в выходные здесь будет проходить масштабное шоу «Дневник памяти» в честь 80-летия Победы. Компании направят часть выручки в благотворительный фонд «Народный фронт. Все для победы!».
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