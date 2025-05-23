Собянин: Стационары кратковременного пребывания работают в 29 больницах Москвы
Сеть специализированных подразделений — стационаров кратковременного пребывания — создана на базе городских больниц в Москве для проведения малоинвазивных вмешательств. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.
Стационары кратковременного пребывания работают в 29 учреждениях. В прошлом году в них выполнили свыше 170 тысяч операций по восьми профилям.
«В том числе в области офтальмологии, оториноларингологии, ортопедии и травматологии», — отметил градоначальник.
Кроме того, в течение двух лет московские врачи проводят в таких стационарах кратковременного пребывания сердечно-сосудистые операции и диагностические исследования: лечат аритмию и выполняют малоинвазивные исследования сосудов. Операции проходят по полису обязательного медицинского страхования, пациенты могут получить направление в поликлинике по месту жительства.
Объем медицинской помощи в столичных стационарах кратковременного пребывания увеличился в 2,5 раза за пять лет.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru