Собянин: Стационары кратковременного пребывания работают в 29 больницах Москвы

Сеть специализированных подразделений — стационаров кратковременного пребывания — создана на базе городских больниц в Москве для проведения малоинвазивных вмешательств. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Стационары кратковременного пребывания работают в 29 учреждениях. В прошлом году в них выполнили свыше 170 тысяч операций по восьми профилям.

«В том числе в области офтальмологии, оториноларингологии, ортопедии и травматологии», — отметил градоначальник.

Кроме того, в течение двух лет московские врачи проводят в таких стационарах кратковременного пребывания сердечно-сосудистые операции и диагностические исследования: лечат аритмию и выполняют малоинвазивные исследования сосудов. Операции проходят по полису обязательного медицинского страхования, пациенты могут получить направление в поликлинике по месту жительства.

Объем медицинской помощи в столичных стационарах кратковременного пребывания увеличился в 2,5 раза за пять лет.

