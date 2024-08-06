Собянин: Старые поезда на зеленой линии метро полностью заменят к 2026 году

Уже двадцатый поезд серии «Москва-2024» появился в электродепо «Сокол», он заменил еще один номерной состав на Замоскворецкой линии столичного метро. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин.

Поезд «Москва-2024» отличается более широкими дверьми по сравнению с предыдущими моделями, удобными переходами между вагонами, хорошей шумоизоляцией, кондиционерами с функцией обеззараживания воздуха.

«Доля новых поездов на Замоскворецкой линии приближается к 20 процентам. Полностью заменить старые вагоны планируем к 2026 году», — написал Собянин в Telegram-канале.

Обновление также затронет инфраструктуру метро: кабельные линии, тоннельную вентиляцию, эскалаторы и пути. Кроме того, деревянные шпалы заменяют на бетонно-резиновые блоки, понижающие уровень шума.

