Собянин: Старые поезда на зеленой линии метро полностью заменят к 2026 году
Уже двадцатый поезд серии «Москва-2024» появился в электродепо «Сокол», он заменил еще один номерной состав на Замоскворецкой линии столичного метро. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин.
Поезд «Москва-2024» отличается более широкими дверьми по сравнению с предыдущими моделями, удобными переходами между вагонами, хорошей шумоизоляцией, кондиционерами с функцией обеззараживания воздуха.
«Доля новых поездов на Замоскворецкой линии приближается к 20 процентам. Полностью заменить старые вагоны планируем к 2026 году», — написал Собянин в Telegram-канале.
Обновление также затронет инфраструктуру метро: кабельные линии, тоннельную вентиляцию, эскалаторы и пути. Кроме того, деревянные шпалы заменяют на бетонно-резиновые блоки, понижающие уровень шума.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru