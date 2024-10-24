Собянин: Станциями Троицкой линии метро воспользовались уже более миллиона раз

Москвичи и гости столицы уже совершили свыше миллиона поездок по новой Троицкой линии метро, рассказал в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, за рабочий день первыми четырьмя станциями изумрудной ветки пользуются свыше 30 тысяч человек.

«Самые популярные из них — “Университет дружбы народов”, которой активно пользуются сотрудники и студенты столичных вузов, и “Новаторская” — пересадочная с Большой кольцевой линией», — уточнил Собянин.

При этом с 14 по 20 октября пассажиропоток линии увеличился на 16% по сравнению с первой неделей работы линии. Согласно прогнозам, с полным открытием 16-й ветки четыре станции первого участка по будням будут обслуживать более 100 тысяч горожан.

