Ефимов: Первый участок Бирюлевской линии метро готов на треть

На XXIX Петербургском международном экономическом форуме глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов сообщил, что пять из десяти будущих станций Бирюлёвской линии метро находятся в активной фазе строительства.

Бирюлёвская линия протянётся от территории бывшего автозавода имени И. А. Лихачёва до районов Западное и Восточное Бирюлёво.

«При этом первый участок со станциями “ЗИЛ”, “Остров Мечты”, “Кленовый бульвар” готов на треть. Здесь идут земляные работы и устройство основных конструкций. Также между ними и в сторону станции “Курьяново” выполняется проходка тоннелей. Открытие первого участка планируется в 2028 году», – отметил Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы.

На станциях «Луганская» и «Каспийская» работы стартовали позднее — сейчас там выполняют подготовительные мероприятия: вынос инженерных коммуникаций из зоны строительства, устройство форшахт и монтаж ограждающих конструкций котлована.

Проект Бирюлёвской линии, задуманный почти полвека назад с началом массовой застройки Бирюлёва, позволит улучшить транспортное обслуживание более миллиона жителей районов Даниловский, Нагатинский Затон, Нагатино‑Садовники, Печатники, Москворечье‑Сабурово, Царицыно, Бирюлёво Восточное и Западное.

Линия протяжённостью свыше 22 км будет включать 10 станций с пересадками на Московское центральное кольцо, Большую кольцевую, Замоскворецкую и Троицкую линии метро, а также на поезда Павелецкого направления Московской железной дороги.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поручил ускорить строительство линии и сообщил о начале проходки левого тоннеля между станциями «ЗИЛ» и «Остров Мечты».

