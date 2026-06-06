Ефимов: Первый участок Бирюлевской линии метро готов на треть
На XXIX Петербургском международном экономическом форуме глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов сообщил, что пять из десяти будущих станций Бирюлёвской линии метро находятся в активной фазе строительства.
Бирюлёвская линия протянётся от территории бывшего автозавода имени И. А. Лихачёва до районов Западное и Восточное Бирюлёво.
«При этом первый участок со станциями “ЗИЛ”, “Остров Мечты”, “Кленовый бульвар” готов на треть. Здесь идут земляные работы и устройство основных конструкций. Также между ними и в сторону станции “Курьяново” выполняется проходка тоннелей. Открытие первого участка планируется в 2028 году», – отметил Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы.
На станциях «Луганская» и «Каспийская» работы стартовали позднее — сейчас там выполняют подготовительные мероприятия: вынос инженерных коммуникаций из зоны строительства, устройство форшахт и монтаж ограждающих конструкций котлована.
Проект Бирюлёвской линии, задуманный почти полвека назад с началом массовой застройки Бирюлёва, позволит улучшить транспортное обслуживание более миллиона жителей районов Даниловский, Нагатинский Затон, Нагатино‑Садовники, Печатники, Москворечье‑Сабурово, Царицыно, Бирюлёво Восточное и Западное.
Линия протяжённостью свыше 22 км будет включать 10 станций с пересадками на Московское центральное кольцо, Большую кольцевую, Замоскворецкую и Троицкую линии метро, а также на поезда Павелецкого направления Московской железной дороги.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поручил ускорить строительство линии и сообщил о начале проходки левого тоннеля между станциями «ЗИЛ» и «Остров Мечты».
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