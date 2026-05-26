Собянин: Спущены на воду первые электросуда, созданные на Московской верфи

По его словам, электросуда «Москва 1.0» предназначены для регулярных пассажирских маршрутов. Они вмещают до 56 человек. Есть отдельные места для маломобильных пассажиров. Скорость движения — 15 км/ч.

Градоначальник рассказал, что в настоящее время на Московской верфи ведется сборка ещё четырёх электросудов «Москва 1.0». В планах полностью отказаться от кораблей на дизельном топливе к 2030 году в центральной части Москвы-реки, а к 2035 году должны использоваться только электросуда.

Собянин отметил, что в целом производственная линейка Московской верфи включает шесть типов судов — это «Москва 1.0», «Москва 2.0», «Москва 3.0» (два типа), судно для канала и круизное судно «Московское золотое кольцо».

В ближайшие годы столичное правительство планирует закупить около 40 современных электросудов для регулярных речных перевозок внутри города. До конца 2026 года на верфи планируется заложить современное гибридное круизное судно «Московское золотое кольцо» длиной около 100 метров. Оно выйдет на одноименный популярный туристический речной маршрут. Проектирование судна ведётся на основе лучших мировых аналогов с привлечением ведущих экспертов.

Виталий Савельев, в свою очередь, заявил, что в настоящее время в Москве на трёх маршрутах успешно работают более 30 электросудов. Они дают москвичам и гостям столицы дополнительные варианты передвижения по городу. По его словам, Москва не только эффективно эксплуатирует эти суда, но и освоила их производство, что стало заделом «для развития отечественного электрического судостроения и тиражирования таких решений».

Московская верфь расположена на месте бывшей коммунальной зоны на Меловом мысе в Нагатинском Затоне. Площадь производства занимают 23 тысячи квадратных метров. Благодаря этому удалось организовать сборку полного цикла. При этом оснащение и производственные мощности предприятия дают возможность выполнять сервисное и техническое обслуживание, а также ремонт выпускаемой продукции.

Производство на Московской верфи максимально автоматизировано. Более 70% оборудования — отечественного производства. Работают на предприятии свыше 400 высокопрофессиональных сотрудников. В производственной цепочке задействованы около 50 тысяч человек, занятых на предприятиях в разных городах России.

Кроме того, в состав предприятия входит собственное конструкторское бюро. Также созданы условия для обучения экипажа судов и повышения квалификации сотрудников.

