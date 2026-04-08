Собянин: Специалисты еще 14 направлений могут получить статус «Московский врач»

Сразу 14 новых направлений включили в перечень специальностей, доступных для присвоения статуса «Московский врач». Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

В список вошли «Детская урология-андрология», «Комбустиология» (тяжелые ожоги), «Психиатрия-наркология», «Токсикология», «Торакальная хирургия» (операции на органах грудной клетки), «Гериатрия», «Диетология», «Лабораторная генетика», «Медицинская микробиология», «Челюстно-лицевая хирургия», «Эпидемиология». Кроме того, в перечень включили специальности «Паллиативная помощь», «Судебно-психиатрическая экспертиза», «Сурдология-оториноларингология».

«Всего же сдать соответствующий экзамен и получить статус «Московский врач» теперь могут врачи 62 специальностей – приблизительно 85% докторов городской медицины», - сообщил Собянин в своем канале в Мах.

Проект запустили в 2017 году, чтобы создать еще один стимул для мотивации медиков к непрерывному профессиональному росту.

Статус «Московский врач» позволяет специалисту городской больницы или поликлиники получить ежемесячную доплату 30 тысяч рублей. Такой статус подтверждает высокий уровень профессиональной квалификации, глубокие знания и компетенции. Всего статус «Московский врач» присвоили более 5000 специалистам, в 2025 году его получили 3200 докторов.

Как отметил Собянин, экзамен на «Московского врача» - один из самых строгих, задания охватывают профильную специальность и смежные дисциплины. В первый этап экзамена – тестирование – включено 100 вопросов по специальности, на их решение отводится 3 часа. На втором этапе – демонстрации практических навыков – выполняют задания на специальных симуляционных станциях, имитирующих реальные кабинеты врача. Число заданий зависит от специальности, на каждое отводится по 10 минут, за которые медику предстоит полностью решить профессиональную задачу в соответствии с заданными условиями. Решение о присвоении статуса «Московский врач» принимается экспертной комиссией по итогам собеседования, профессионалы учитывают данные о деятельности врача из его цифрового портфолио.

