Собянин: Созданный в Москве микроскоп позволил внести вклад в изучение космоса

Первый в мире космический микроскоп, который был создан резидентом особой экономической зоны «Технополис Москва», принес уникальные научные результаты. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере «Макс».

Завод «Протон» разработал сканирующий зондовый микроскоп СММ-2000С.

«Его установили на спутник “Нанозонд-1” и отправили на орбиту в июне 2023 года. И изобретение, и летный экземпляр устройства созданы московскими инженерами и учеными», — сообщил градоначальник.

Микроскоп способен выдерживать космические перегрузки, он потребляет мало энергии и стабильно работает в открытом космосе. Полученные благодаря устройству данные опубликованы в научных журналах, они вносят особый вклад в изучение космоса.

Так, было установлено, что ряд материалов могут самовосстанавливаться под воздействием солнечного света. Благодаря этому можно конструировать такие космические корабли, которые будут меньше изнашиваться. Кроме того, специалисты выяснили, что обшивки разрушаются солнечным ветром медленнее, чем предполагалось. Поэтому толщину корпусов аппаратов можно уменьшать и брать на борт больше полезного груза. Собянин напомнил, что ранее с помощью этого микроскопа ученые объяснили появление пыли в космосе.

История «Протона» началась в 1972 году, с 2023-го завод является резидентом ОЭЗ «Технополис Москва». На предприятии, помимо СММ-2000С, создали единственные в мире зондовые микроскопы. Они работают в атомных и термоядерных реакторах и помогают изучать поведение материалов в экстремальных условиях. Это необходимо для поиска новых безопасных и эффективных источников энергии.

Ранее компания «Тексел» из ОЭЗ «Технополис Москва» создала высокоскоростной 3D-сканер человека. Он работает на базе искусственного интеллекта, точную цифровую копию фигуры можно получить всего за 10 секунд вместо прежних 30. В России нет аналогов такому оборудованию. Сканер использует статичные сенсоры, которые встроены в стационарную колонну. Благодаря этому устройство собирает меньше первичных цифровых помех, а все недостающие данные с высокой точностью достраивают математические алгоритмы ИИ. Программное обеспечение сканера входит в реестр Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России. Устройство востребовано в легкой промышленности, сетевом ретейле, профессиональном спорте и медицине. Такие 3D-сканеры способны снимать свыше 100 мерок тела по стандартам, которые используют при индивидуальном пошиве одежды. С помощью полученной информации можно изготовить спецодежду либо костюм по фигуре, а также заранее понять, как определенная вещь будет выглядеть на человеке.

Предприятие «Тексел» также занимается подготовкой кадров для московской промышленности. С 2022 года оно участвует в проекте «Техностажировка». В прошлом году практику в компании прошли более 700 студентов. Всего в 2025 году на высокотехнологичных производствах ОЭЗ стажировались свыше 1,7 тысячи человек.

