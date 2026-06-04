Собянин сообщил об открытии зоны отдыха около Гольяновского пруда

Гольяновский пруд появился в начале 1980-х годов. Его создали на месте заболоченной поймы реки Сосенки, которую заключили в подземный коллектор. Водоём, длина которого превышает 500 метров, а ширина составляет около 150 метров, стал любимым местом отдыха жителей района Гольяново. Пять лет назад здесь были выполнены реабилитация пруда и благоустройство прибрежной территории.

Работы по созданию комфортной зоны отдыха у воды вблизи Гольяновского пруда стартовали осенью 2025 года. Общая площадь благоустройства составила 0,89 гектара. На берегу пруда появились три бассейна с подогревом воды: два больших глубиной полтора метра и малый глубиной 0,9 метра. В оснащение бассейнов входят современные системы фильтрации и водоподготовки, в том числе ультрафиолетовая систему очистки.

Как отметил Собянин, также к услугам посетителей около 380 удобных шезлонгов. Кроме того, есть качели, теневые навесы и складные зонтики, павильоны с раздевалками, душевыми, санузлами, кафе и медпунктом. Отмечается, что зону отдыха расположили на специальном настиле из террасной доски, в местах выхода к берегу пруда был обустроен песчаный пляж. В вечернее время прибрежную территорию украшает архитектурно-художественная подсветка.

Градоначальник рассказал, что в текущем году в Москве будут благоустроены 15 зон отдыха у воды. Все проекты будут реализованы в соответствии с новым форматом, введённым в 2025 году. Первой такой зоной стал Пионерский пруд в Парке Горького, который из обычного городского водоёма превратился в мини-курорт в самом центре столицы. Гостям данного летнего пространства доступны шезлонги, сауна и бар с напитками и закусками, аксессуары для отдыха и плавания.

В программу на 2026 год включены водоёмы в семи округах столицы. Это Головинские и Ангарские пруды в Северном, Джамгаровский и Долгие (Виноградовские) пруды - в Северо-Восточном, Гольяновский, Большой Перовский и Владимирский пруды - в Восточном, Бирюлевский Верхний и Нижний пруды - в Южном, Черневские (пляжи № 1 и 2) и Ясеневские пруды - в Юго-Западном, Большой Очаковский, Удальцовский Верхний пруды и Центральный пруд в Солнцеве - в Западном, зона отдыха «Заречье» на реке Десне - в Троицком и Новомосковском.

Собянин добавил, что в настоящее время работы уже завершены на 13 объектах из 15. В июне текущего года планируется закончить устройство Головинских прудов и зоны отдыха «Заречье».

