Сергей Собянин рассказал о планах развития Головинского района

Он указал, что комплекс был построен по программе реновации и по индивидуальному проекту. В семисекционном монолитном жилом комплексе для жильцов предусмотрены квартиры, а также зона для отдыха, спортивная и детские площадки. Оборудованы современное освещение и видеокамеры.

В пешей доступности расположены школы, детские сады, поликлиники, парк «Дружба» и Кронштадтский сквер. До станции Моссельмаш третьего Московского центрального диаметра (МЦД-3) примерно 20 минут ходьбы.

Мэр сообщил, что в новостройке 511 квартир. Жилищный комплекс подключён к индивидуальному тепловому пункту, а также оснащен автоматизированной системой контроля и учета потребления энергоресурсов. Кроме того, была создана безбарьерная среда для маломобильных граждан и родителей с детскими колясками.

Собянин отметил, что Головинский — это один из многих районов города, где в рамках программы реновации создаётся новое качество жизни для всех москвичей. Здесь в программу реновации включено 137 домов, в новые квартиры смогут переселиться более 32 тысяч человек, то есть 30% всех жителей района. В настоящее время возводятся ещё три жилых комплекса на улицах Смольной, Авангардной и Флотской.

По словам градоначальника, Головинский — активно развивающийся район на севере столицы, в нём проживают более 106 тысяч человек.

За последние годы здесь было многое сделано для повышения качества жизни. Так, в районе появилось наземное метро. Было организовано девять новых маршрутов наземного городского транспорта, а магистральный электробусный маршрут М54 продлили до Лихобор. Для владельцев электротранспорта оборудовали три электрозарядные станции.

Также в районе выполнена комплексная реконструкцию филиала № 1 поликлиники № 45, стартовал ремонт здания школы № 1315 на Авангардной улице, строится образовательный комплекс на 450 мест на Кронштадтском бульваре, проведён комплексный текущий ремонт детской музыкальной школы № 98 и капремонт детской библиотеки № 45, обновлён спорткомплекс «Кронштадтский», рядом с которым возводится некапитальный физкультурно-оздоровительный комплекс.

Кроме того, в Головинском благоустроили общественное пространство на Кронштадтском бульваре, территорию возле транспортного хаба «Водный стадион». В настоящее время выполняется благоустройство территории у Головинских прудов, где к началу купального сезона появится комфортная зона отдыха у воды.

