Собянин сообщил об открытии новой школы в Тропарево-Никулине

Занятия начались в новом учебном корпусе школы №1329 на Никулинской улице (район Тропарево-Никулино, ЗАО), сообщил в своем Telegram-канале столичный мэр Сергей Собянин.

По его словам, новое образовательное учреждение достроили максимально оперативно, здание ярко выделяется среди жилой застройки благодаря интересным архитектурным решениям. Помимо специализированных и универсальных учебных кабинетов, здесь разместились зал для проведения мероприятий, спортивный зал, многофункциональный библиотечный центр с медиатекой, робокласс и современные лабораторно-исследовательские комплексы.

На прилегающей к школьному зданию территории находятся место для отдыха, прыжковая зона и спортплощадка для игры в баскетбол и волейбол.

Градоначальник напомнил, что за последние годы было многое сделано для повышения качества жизни населения района. Так, была построена станция «Озерная» Московского метрополитена, открылись новая поликлиника и учебный корпус на улице Академика Анохина, был обновлен парк Летчиков-испытателей, ведется модернизация школы №14.

