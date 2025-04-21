Собянин сообщил об открытии новой школы в Тропарево-Никулине
Занятия начались в новом учебном корпусе школы №1329 на Никулинской улице (район Тропарево-Никулино, ЗАО), сообщил в своем Telegram-канале столичный мэр Сергей Собянин.
По его словам, новое образовательное учреждение достроили максимально оперативно, здание ярко выделяется среди жилой застройки благодаря интересным архитектурным решениям. Помимо специализированных и универсальных учебных кабинетов, здесь разместились зал для проведения мероприятий, спортивный зал, многофункциональный библиотечный центр с медиатекой, робокласс и современные лабораторно-исследовательские комплексы.
На прилегающей к школьному зданию территории находятся место для отдыха, прыжковая зона и спортплощадка для игры в баскетбол и волейбол.
Градоначальник напомнил, что за последние годы было многое сделано для повышения качества жизни населения района. Так, была построена станция «Озерная» Московского метрополитена, открылись новая поликлиника и учебный корпус на улице Академика Анохина, был обновлен парк Летчиков-испытателей, ведется модернизация школы №14.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru