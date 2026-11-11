Сергей Собянин рассказал о новой художественной подсветке станций метро
Архитектурно-художественной подсветкой оформили 51 станцию метро Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте.
Как отметил градоначальник, вестибюли метро – одно из самых известных архитектурных украшений столицы. Встроенные в городские дома или стоящие отдельно павильоны оригинальны, хорошо запоминаются, по ним легко найти вход в метрополитен. Благодаря подсветке станции стали еще красивее.
«Основная идея заключалась в том, чтобы привлечь дополнительное внимание к историческому наследию столицы и повысить эстетическую привлекательность городской среды», - указал мэр.
Архитектурно-художественную подсветку в первую очередь смонтировали на станциях-памятниках архитектуры. Среди них «Чистые пруды», «Маяковская», «Курская», «Комсомольская», «Киевская», «Смоленская», «Боровицкая», «Красносельская», «Лубянка», «Белорусская», «Динамо», а также «Театральная», «Электрозаводская», «Новослободская», «Кропоткинская», «Новокузнецкая», «Сокольники», «Добрынинская», «Октябрьская», «Площадь Революции», «Охотный Ряд». Подсветка украсила и вестибюли станций, возведенных в конце прошлого века или в наше время – в том числе на Большой кольцевой линии метро.
Инженеры и дизайнеры разработали для каждого вестибюля индивидуальный проект, в котором учли архитектуру, отделку, цвета, фактуры фасада. Мощность и направление световых потоков были выверены, чтобы подчеркнуть архитектурные доминанты и сделать станции более выразительными.
«В этой работе не бывает мелочей. В каждом случае профессионалы определяли, под каким углом лучше направить свет, какие светильники будут наиболее уместны, и какой оттенок освещения подойдет конкретному пространству», - указал Собянин.
В проектах применялся преимущественно теплый белый свет, подчеркивающий детали фасадов. Цветные световые решения и градиенты использовали точечно, учитывая архитектурный облик объекта.
Особое внимание уделили сохранению исторической отделки вестибюлей. Так, не допускалось сверление стен, облицованных натуральным камнем, и светильники крепили к потолку с помощью специальных кронштейнов с индивидуально разработанной конструкцией. Для подсветки использовались современные энергоэффективные светодиодные светильники российского производства. Кроме того, корпуса светильников красили в цвет фасадов, чтобы они были незаметны днем и давали приятный визуальный эффект ночью.
В реализации проектов архитектурно-художественной подсветки участвовали мастера разных профилей. Специалисты создавали и согласовывали проектные решения, проводили экспертизу, контролировали качество материалов и работ, подбирали оборудование, прорабатывали технические решения с учетом особенностей объектов.
Собянин подчеркнул, что ежедневно столичным метро пользуются 8 млн пассажиров. С новой архитектурно-художественной подсветкой вестибюлей поездки станут еще приятнее.
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