Собянин сообщил об итогах первых пяти лет работы Некрасовской линии метро
Одним из наиболее ожидаемых событий последнего десятилетия стал для москвичей полный запуск Некрасовской линии Московского метрополитена. Об этом в своем Telegram-канале заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
Градоначальник напомнил о сложной транспортной ситуации, которая сложилась на юго-востоке Москвы в 2011 году. Из-за интенсивной нагрузки Таганско-Краснопресненская линия уже не справлялась с пассажиропотоком. Началом решения проблемы стал запуск Некрасовской линии. Впоследствии появилась пересадка на Большую кольцевую линию, кроме того, был запущен МЦД-3.
Некрасовской линией за пять лет москвичи воспользовались свыше 200 млн раз. Она пролегает через районы Нижегородский, Рязанский, Выхино-Жулебино, Косино-Ухтомский и Некрасовка. При ее строительстве впервые использовался 10-метровый тоннелепроходческий комплекс, все станции оборудованы лифтами, а розовый цвет ветки впервые доверили выбрать москвичам.
Мэр добавил, что для обслуживании линии было построено электродепо «Руднево» с камерой для мойки составов и корпусом для ремонта.
Городской вокзал Нижегородская стал одним из самых крупных в столице, связав МЦД-4, МЦК, а также Большую кольцевую и Некрасовскую линию метрополитена.
Поблизости от новых станций были обустроены общественные пространства, в частности, парк на месте пустыря в Некрасовке.
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