Собянин сообщил о запуске в Москве новых импортозамещающих производств
Резиденты особой экономической зоны «Технополис Москва» открыли новые импортозамещающие производства. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.
В частности, производитель радиоэлектронной аппаратуры на площадке «МИЭТ»начал выпуск печатных плат, основными потребителями которых являются отечественные создатели радиоэлектронной аппаратуры. При электротехнической обработке изделий используют оборудование и химические составы, произведенные в России.
Другой резидент ОЭЗ, производитель металлорежущего инструмента, запустил серийный выпуск твердосплавных пластин, необходимых для токарной и фрезерной обработки металла. Эти товары покупают более 650 компаний в РФ и дружественных странах.
«Инвестиции в расширение производства на площадке "Печатники" составили более 400 миллионов рублей», — добавил Собянин.
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