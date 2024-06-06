Собянин сообщил о запуске в Москве новых импортозамещающих производств

Резиденты особой экономической зоны «Технополис Москва» открыли новые импортозамещающие производства. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.

В частности, производитель радиоэлектронной аппаратуры на площадке «МИЭТ»начал выпуск печатных плат, основными потребителями которых являются отечественные создатели радиоэлектронной аппаратуры. При электротехнической обработке изделий используют оборудование и химические составы, произведенные в России.

Другой резидент ОЭЗ, производитель металлорежущего инструмента, запустил серийный выпуск твердосплавных пластин, необходимых для токарной и фрезерной обработки металла. Эти товары покупают более 650 компаний в РФ и дружественных странах.

«Инвестиции в расширение производства на площадке "Печатники" составили более 400 миллионов рублей», — добавил Собянин.

