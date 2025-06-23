Собянин сообщил о скором открытии новой школы на Складочной улице

Современная школа на 650 мест появится на Складочной улице в районе Марьина Роща в Москве. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Четырехэтажное здание построят по договору, заключенному между столицей и инвестором. Строительство планируют завершить уже в этом году.

В учреждении появятся многофункциональный зал для мероприятий, медиатека с зонами для индивидуальных и групповых занятий, лабораторно-исследовательские комплексы, два спортзала, столовая, лифты для маломобильных учеников. Начальные классы отделят от более старших школьников. Учащимся будут доступны мастерские, шахматный кружок, кабинет музыки и пения, также ребята смогут изучать робототехнику и осваивать ИТ-технологии.

Во дворе школы планируется обустройство спортивного ядра со стадионом, площадками для баскетбола, волейбола, гимнастики, ГТО. На территории будут созданы теплица, зоны для активного и тихого отдыха, место для проведения мероприятий. Кроме того, специалисты проведут комплексное благоустройство.

