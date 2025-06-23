Собянин сообщил о скором открытии новой школы на Складочной улице
Современная школа на 650 мест появится на Складочной улице в районе Марьина Роща в Москве. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в своем телеграм-канале.
Четырехэтажное здание построят по договору, заключенному между столицей и инвестором. Строительство планируют завершить уже в этом году.
В учреждении появятся многофункциональный зал для мероприятий, медиатека с зонами для индивидуальных и групповых занятий, лабораторно-исследовательские комплексы, два спортзала, столовая, лифты для маломобильных учеников. Начальные классы отделят от более старших школьников. Учащимся будут доступны мастерские, шахматный кружок, кабинет музыки и пения, также ребята смогут изучать робототехнику и осваивать ИТ-технологии.
Во дворе школы планируется обустройство спортивного ядра со стадионом, площадками для баскетбола, волейбола, гимнастики, ГТО. На территории будут созданы теплица, зоны для активного и тихого отдыха, место для проведения мероприятий. Кроме того, специалисты проведут комплексное благоустройство.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Осуждаем и выражаем сожаление»: Песков высказался об ударах США по Ирану
- Армия России нанесла групповой удар по предприятиям ВПК Украины
- Юрий Антонов опроверг сообщения о своей госпитализации
- Иран рассматривает возможность приостановки сотрудничества с МАГАТЭ
- В Татарстане пресекли теракт на нефтехимическом комплексе
- ФАС установила цену на первый российский противоэпилептический дженерик
- Россия хочет отменить визы с Мьянмой, Иорданией и Бахрейном
- Ушаков сообщил о контактах России и США по Ирану
- СМИ: Премьер Японии отменит участие в саммите НАТО в Гааге
- СМИ: Иран до ударов США вывез оборудование с ядерного объекта в Фордо
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru