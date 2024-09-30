Собянин сообщил о росте поддержанного городом экспорта в страны БРИКС+

Поддержанный властями Москвы экспорт в страны БРИКС+ вырос почти втрое, сумма контрактов, заключенных с государствами объединения при содействии Московского экспортного центра, увеличилась с 3,1 млрд (в 2021 году) до 8,5 млрд рублей (в 2023-м). Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Общая сумма залюченных соглашений уже превысила 21 млрд рублей. Наиболее популярные направления экспорта — Китай, Индия, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Бразилия.

«На китайский рынок вышли поставщики кино и анимации, а также высокотехнологичных решений. Например, экспортируем системы контроля надежности, которые можно применять на промышленных производствах, не останавливая их работу», — написал Собянин.

При этом в Индию поставляют столичные разработки 3D-решений, программного обеспечения для финансового сектора и образования, медиаконтент. В ОАЭ пришли VR-решения для медицины, обучения промышленной безопасности, платежные решения для бизнеса, стоматологические симуляторы, товары для детей, лекарства для животных.

Москва предлагает поддержку экспортерам по трем ключевым направлениям: в обучении и подготовке к работе на рынках за рубежом, в продвижении и продажах за границей, а также предоставляет финансовые инструменты — гранты и предэкспортное льготное кредитование.

