Собянин сообщил о росте поддержанного городом экспорта в страны БРИКС+
Поддержанный властями Москвы экспорт в страны БРИКС+ вырос почти втрое, сумма контрактов, заключенных с государствами объединения при содействии Московского экспортного центра, увеличилась с 3,1 млрд (в 2021 году) до 8,5 млрд рублей (в 2023-м). Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Общая сумма залюченных соглашений уже превысила 21 млрд рублей. Наиболее популярные направления экспорта — Китай, Индия, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Бразилия.
«На китайский рынок вышли поставщики кино и анимации, а также высокотехнологичных решений. Например, экспортируем системы контроля надежности, которые можно применять на промышленных производствах, не останавливая их работу», — написал Собянин.
При этом в Индию поставляют столичные разработки 3D-решений, программного обеспечения для финансового сектора и образования, медиаконтент. В ОАЭ пришли VR-решения для медицины, обучения промышленной безопасности, платежные решения для бизнеса, стоматологические симуляторы, товары для детей, лекарства для животных.
Москва предлагает поддержку экспортерам по трем ключевым направлениям: в обучении и подготовке к работе на рынках за рубежом, в продвижении и продажах за границей, а также предоставляет финансовые инструменты — гранты и предэкспортное льготное кредитование.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru