Собянин сообщил о росте объема закупок на портале поставщиков Москвы
Закупки на сумму около 58 млрд рублей провели за первые шесть месяцев года на портале поставщиков в Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.
Глава города напомнил, что эта площадка более 12 лет работает как эффективный инструмент для взаимодействия государственных заказчиков и бизнеса.
«С января по июнь 2025-го объем закупок здесь вырос более чем на 2,5 миллиарда по сравнению с аналогичным периодом прошлого года»,— отметил Собянин.
Самым высоким спросом пользовались строительные, медицинские, хозяйственные товары, бытовая техника, а также услуги по техническому обслуживанию, содержанию и текущему ремонту. Кроме того, популярны информационно-технологические товары, средства связи, электроника. Ключевыми регионами-поставщиками, помимо Москвы, стали Московская область, Пермский край, Ямало-Ненецкий автономный округ, Санкт-Петербург, а также Тюменская область.
Портал поставщиков создали для автоматизации закупок малого объема. На платформе работают почти 380 тысяч предпринимателей со всей России, 90 процентов из них — представители малого и среднего бизнеса. Ежедневно на портале заключают около 1,5 тысячи контрактов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru