Собянин сообщил о росте объема инвестиций в обрабатывающие производства

В прошлом году в обрабатывающие производства столичные инвесторы вложили свыше 386 миллиардов рублей — на 33% больше, чем годом ранее, сообщил глава города Сергей Собянин.

По его словам, почти 120,5 миллиарда рублей производители инвестировали в производство компьютеров, электронных и оптических изделий.

Так, в 2024 году московское предприятие привлекло при поддержке города 240 миллионов рублей на приобретение промышленного помещения для производства ноутбуков, серверов, систем контроля и управления доступом.

Другое столичное предприятие инвестировало 800 миллионов рублей на приобретение нового оборудования для производства компьютеров и периферийный устройств и модернизацию промышленной инфраструктуры.

Также около 16 миллиардов рублей инвесторы вложили в производство лекарственных препаратов.

