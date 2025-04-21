Собянин сообщил о росте объема инвестиций в обрабатывающие производства
В прошлом году в обрабатывающие производства столичные инвесторы вложили свыше 386 миллиардов рублей — на 33% больше, чем годом ранее, сообщил глава города Сергей Собянин.
По его словам, почти 120,5 миллиарда рублей производители инвестировали в производство компьютеров, электронных и оптических изделий.
Так, в 2024 году московское предприятие привлекло при поддержке города 240 миллионов рублей на приобретение промышленного помещения для производства ноутбуков, серверов, систем контроля и управления доступом.
Другое столичное предприятие инвестировало 800 миллионов рублей на приобретение нового оборудования для производства компьютеров и периферийный устройств и модернизацию промышленной инфраструктуры.
Также около 16 миллиардов рублей инвесторы вложили в производство лекарственных препаратов.
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