Собянин сообщил о планах развития зарядной инфраструктуры для электротранспорта
Москва продолжает реализовывать стратегию развития инженерно-коммунальной инфраструктуры, одна из ее главных задач — создание сети зарядных станций для электротранспорта. Об этом написал в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Как отметил градоначальник, ожидается, что к 2030 году в Москве будет от 100 тысяч до 300 тысяч электромобилей, также в столице заработают многочисленные роботы-доставщики и другой электротранспорт. В городе должно появиться до 30 тысяч зарядных станций, объекты уже устанавливают на базе трансформаторных подстанций во дворах в рамках пилотного проекта. Мощности дворовых станций планируют постепенно расширять, если такое решение приживется.
Кроме того, по новым правилам при строительстве и реконструкции объектов в столице должно быть известно заранее необходимое число зарядок для электротранспорта для парковок у жилых и коммерческих зданий, АЗС, других объектов. Зарядными станциями здесь должны быть оборудованы 5% машино-мест, инфраструктурой для будущего подключения станций — 25-100% машино-мест.
Как отметил Собянин, стратегия развития инженерно-коммунальной инфраструктуры гарантирует обеспечение потребностей москвичей и бизнеса в электричестве, газе, воде, тепле в настоящее время и в перспективе. Также стратегия обеспечит адаптацию инфраструктуры Москвы к «наступающей эпохе электрокаров».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Турции задержали 119 подозреваемых в причастности к ИГ
- Путин наградил Лукашенко орденом Андрея Первозванного
- СМИ: Убытки Telegram по итогам прошлого года составили $173 млн
- Мишустин освободил от должности замглавы ФАС Иванова
- У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,1
- СМИ: Линейки в школах Москвы пройдут в зданиях и без родителей
- Над четырьмя регионами уничтожили 18 беспилотников ВСУ
- Минздрав включил исследование на гепатит С в программу медосмотров
- На окраине Калуги сбили четыре беспилотника
- В Новой Зеландии умер король народа маори
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru