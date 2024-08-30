Собянин сообщил о планах развития зарядной инфраструктуры для электротранспорта

Москва продолжает реализовывать стратегию развития инженерно-коммунальной инфраструктуры, одна из ее главных задач — создание сети зарядных станций для электротранспорта. Об этом написал в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.

Как отметил градоначальник, ожидается, что к 2030 году в Москве будет от 100 тысяч до 300 тысяч электромобилей, также в столице заработают многочисленные роботы-доставщики и другой электротранспорт. В городе должно появиться до 30 тысяч зарядных станций, объекты уже устанавливают на базе трансформаторных подстанций во дворах в рамках пилотного проекта. Мощности дворовых станций планируют постепенно расширять, если такое решение приживется.

Кроме того, по новым правилам при строительстве и реконструкции объектов в столице должно быть известно заранее необходимое число зарядок для электротранспорта для парковок у жилых и коммерческих зданий, АЗС, других объектов. Зарядными станциями здесь должны быть оборудованы 5% машино-мест, инфраструктурой для будущего подключения станций — 25-100% машино-мест.

Как отметил Собянин, стратегия развития инженерно-коммунальной инфраструктуры гарантирует обеспечение потребностей москвичей и бизнеса в электричестве, газе, воде, тепле в настоящее время и в перспективе. Также стратегия обеспечит адаптацию инфраструктуры Москвы к «наступающей эпохе электрокаров».

